Dune arriva in Home Video con tanti contenuti aggiuntivi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) il film diretto da Villeneuve “Dune” è arrivato in versione Home Video. Scopriamo le diverse edizioni fisiche presentate. Dune in Home Video e con contenuti extra Dopo aver incassato più di 350 milioni di dollari al boxoffice internazionale, Dune, il film acclamato dalla critica, è disponibile in DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD E Steelbook 4K Ultra HD. Diretto dal candidato all’Oscar Denis Villeneuve con protagonista Timothée Chalamet, il film di Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures, adattamento per il grande schermo dell’omonimo best seller di Frank Herbert, è stato presentato venerdì 3 settembre, in prima mondiale, alla 78° mostra Internazionale del cinema di Venezia. Dune in 4K UHD e Blu-ray conterrà più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) il film diretto da Villeneuve “” èto in versione. Scopriamo le diverse edizioni fisiche presentate.ine conextra Dopo aver incassato più di 350 milioni di dollari al boxoffice internazionale,, il film acclamato dalla critica, è disponibile in DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD E Steelbook 4K Ultra HD. Diretto dal candidato all’Oscar Denis Villeneuve con protagonista Timothée Chalamet, il film di Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures, adattamento per il grande schermo dell’omonimo best seller di Frank Herbert, è stato presentato venerdì 3 settembre, in prima mondiale, alla 78° mostra Internazionale del cinema di Venezia.in 4K UHD e Blu-ray conterrà più ...

Advertising

Defcon1979 : @MRedivivo Già Ultimamente non sto a fare dei film davvero Infiniti e senza giustificazione, tipo Dune che in 3 ore… - _brekkerscane : Io: ok da adesso basta comprare stronzate che arriva natale e devo ancora finire di comprare i regali. Sempre io:… - Jess_Mars : Se oggi non arriva il dvd di #DUNE urlo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Dune arriva Le uscite home video Warner Bros. di dicembre 2021 ... i nuovi cofanetti dedicati alla saga di Harry Potter e a Il Trono di Spade e il classico Quarto Potere che arriva in 4K. Le uscite home video Warner Bros. di dicembre 2021 9 dicembre DUNE in DVD, ...

Sharing e abbandono in libertà. I monopattini da spiaggia ... tra le dune e la riva . Il Comune di Rimini ha di recente avviato l'iter per implementare nei ... Con l'auspicio che, dove oggi non arriva il buon senso, domani possa arrivarci il portafogli.

Dune, arriva il gioco per Game Boy (con 20 anni di ritardo) Wired Italia Dune guida le uscite Warner Bros home video di dicembre 2021 Dopo aver incassato più di 350 milioni di dollari al boxoffice internazionale, Dune, il film acclamato dalla critica, è disponibile in DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e Steelbook 4K Ultra HD e guida le usci ...

Le uscite home video Warner Bros. di dicembre 2021 Tutte le uscite home video Warner Bros. di dicembre 2021 fra cui Dune, i nuovi cofanetti dedicati a Harry Potter e a Il Trono di Spade e Quarto Potere.

... i nuovi cofanetti dedicati alla saga di Harry Potter e a Il Trono di Spade e il classico Quarto Potere chein 4K. Le uscite home video Warner Bros. di dicembre 2021 9 dicembrein DVD, ...... tra lee la riva . Il Comune di Rimini ha di recente avviato l'iter per implementare nei ... Con l'auspicio che, dove oggi nonil buon senso, domani possa arrivarci il portafogli.Dopo aver incassato più di 350 milioni di dollari al boxoffice internazionale, Dune, il film acclamato dalla critica, è disponibile in DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e Steelbook 4K Ultra HD e guida le usci ...Tutte le uscite home video Warner Bros. di dicembre 2021 fra cui Dune, i nuovi cofanetti dedicati a Harry Potter e a Il Trono di Spade e Quarto Potere.