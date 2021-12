Chiude fino a marzo 2022 l’ufficio postale di Torrimpietra

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Fiumicino – Poste Italiane comunica chedi via Aurelia 2766 asarà chiuso per consentire alcuni interventi strutturali finalizzati al miglioramento dei livelli di accoglienza e di sicurezza degli ambienti lavorativi. L’Azienda per garantire la continuità dei servizi, ha predisposto il potenziamento della sede di via della Muratella Nuova 1059 a Maccarese, con due sportelli dedicati alla clientela deldi via Aurelia presso cui sarà possibile effettuare tutte le operazioni postali e finanziarie, comprese le attività collegate ai libretti di risparmio e ai conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario. La sede di Maccarese è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 ...