Centrodestra, non ci allarghiamo. O sì? La bussola di Ocone (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ormai è una abitudine vedere Italia Viva che vota con il Centrodestra in aula o in commissione. Oppure vedere il Centrodestra che fa addirittura da spalla al partito di Matteo Renzi, come è avvenuto ieri quando nella giunta per le immunità del Senato è passata una mozione di Forza Italia che chiede di presentare un ricorso alla Corte costituzionale conto i pm di Firenze che indagano sull’ex presidente del Consiglio. Mozione che ha messo nell’angolo Cinque Stelle e democratici, costretti a rifugiarsi in una astensione tecnica. Ora, in politica certi comportamenti, indipendentemente da ogni (pur importante) questione di merito, hanno un significato simbolico, e non solo, molto forte. Le domande da porsi sono se, da parte di Renzi, sia tattica o strategia, se il fine che si vuol raggiungere sia contingente (e cioè legato all’elezione del Capo dello Stato) ... Leggi su formiche (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ormai è una abitudine vedere Italia Viva che vota con ilin aula o in commissione. Oppure vedere ilche fa addirittura da spalla al partito di Matteo Renzi, come è avvenuto ieri quando nella giunta per le immunità del Senato è passata una mozione di Forza Italia che chiede di presentare un ricorso alla Corte costituzionale conto i pm di Firenze che indagano sull’ex presidente del Consiglio. Mozione che ha messo nell’angolo Cinque Stelle e democratici, costretti a rifugiarsi in una astensione tecnica. Ora, in politica certi comportamenti, indipendentemente da ogni (pur importante) questione di merito, hanno un significato simbolico, e non solo, molto forte. Le domande da porsi sono se, da parte di Renzi, sia tattica o strategia, se il fine che si vuol raggiungere sia contingente (e cioè legato all’elezione del Capo dello Stato) ...

