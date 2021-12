Billie Eilish | Guardare i porno dall' età di 11 anni mi ha distrutto il cervello

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)ha parlato della sua dipendenza daie ha spiegato che essere esposta a videografici in giovanissima età le ha 'devastato il'. Nel corso della sua partecipazione all'ultima puntata di The Howard Stern Show,ha parlato della sua passata dipendenza daie difficoltà che la loro ripetuta visione le ha provocato. La pop star sostiene di aver iniziato aall'età di 11. Secondo, tale esperienza le avrebbeil, provocandole un'ingente quantità di incubi a causa del materiale violento e tossico visionato. La cantante ha ...

Agenzia_Ansa : 'Se non avessi fatto il vaccino contro il Covid sarei morta'. Lo ha detto la cantante Billie Eilish durante il prog… - HuffPostItalia : Billie Eilish: 'Ho preso il Covid: sono stata malissimo. Senza vaccino sarei morta' - fanpage : Il drammatico racconto della cantante 18enne, che ha rivelato di aver contratto il Covid lo scorso agosto e di ess… - AStudiofabbri : RT @fanpage: Il drammatico racconto della cantante 18enne, che ha rivelato di aver contratto il Covid lo scorso agosto e di essersi salvat… - lorenzino902 : Billie Eilish: la pornografia mi ha distrutto il cervello -

Ultime Notizie dalla rete : Billie Eilish

Sky Tg24

Un'esposizione alla pornografia da bambina che le ha 'distrutto il cervello'. Poco prima del suo ventesimo compleanno questa settimana (18 dicembre),ha parlato a ruota libera in un'intervista rivelando i suoi incubi sui video che guardava dall'età di 11 anni. Apparendo all'Howard Stern Show su Sirius Xm lunedì 13 dicembre, la ..."Mi ha distrutto il cervello": la pop starha confidato in un'intervista che aver cominciato a guardare siti porno all'età di undici anni le ha creato una dipendenza con conseguenze "da incubo" sulla sua stabilità mentale. "...Billie Eilish ha parlato della sua dipendenza dai porno e ha spiegato che essere esposta a video pornografici in giovanissima età le ha 'devastato il cervello'. Nel corso della sua partecipazione all' ...Un’esposizione alla pornografia da bambina che le ha «distrutto il cervello». Poco prima del suo ventesimo compleanno questa ...