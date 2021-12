Scuola, obbligo vaccinale per i docenti: arriva una nuova circolare (Di martedì 14 dicembre 2021) Da domani, mercoledì 15 dicembre, nelle scuole, scatta l’obbligo vaccinale per i docenti e il personale Ata: come si effettuerà la verifica Banchi di Scuola (Getty Images)Dal 15 dicembre scatta l’obbligo vaccinale per docenti e Ata come previsto dal decreto legge n.172/2021. Da domani il personale scolastico dovrà dimostrare di aver effettuato la vaccinazione o di aver prenotato nei successivi 20 giorni. Secondo quanto riferito dall’Ansa, questa mattina arriverà una circolare alle scuole con le indicazioni per i controlli, che saranno su piattaforma e automatici come per il green pass. Per la scuole è attiva una piattaforma diversa per il controllo del green pass rispetto a quella ordinaria che avviene tramite l’app Verifica C-19. La ... Leggi su vesuvius (Di martedì 14 dicembre 2021) Da domani, mercoledì 15 dicembre, nelle scuole, scatta l’per ie il personale Ata: come si effettuerà la verifica Banchi di(Getty Images)Dal 15 dicembre scatta l’pere Ata come previsto dal decreto legge n.172/2021. Da domani il personale scolastico dovrà dimostrare di aver effettuato la vaccinazione o di aver prenotato nei successivi 20 giorni. Secondo quanto riferito dall’Ansa, questa mattina arriverà unaalle scuole con le indicazioni per i controlli, che saranno su piattaforma e automatici come per il green pass. Per la scuole è attiva una piattaforma diversa per il controllo del green pass rispetto a quella ordinaria che avviene tramite l’app Verifica C-19. La ...

