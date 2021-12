Salta in Capodanno in piazza: De Luca vieta gli assembramenti all’aperto (Di martedì 14 dicembre 2021) È stato lo stesso presidente della Regione ad anticipare la firma delle ordinanze, attese tra oggi e domani, con le quali sarà resa ufficiale la nuova stretta anti Covid-19 Leggi su ilgiornale (Di martedì 14 dicembre 2021) È stato lo stesso presidente della Regione ad anticipare la firma delle ordinanze, attese tra oggi e domani, con le quali sarà resa ufficiale la nuova stretta anti Covid-19

Advertising

Giorno_Sondrio : Troppi rischi, a Salò salta il Capodanno - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Il sindaco di #Genova Marco #Bucci annuncia ufficialmente che salta il #capodanno in piazza. 'La decisione è stata presa,… - BabboleoNews : Il sindaco di #Genova Marco #Bucci annuncia ufficialmente che salta il #capodanno in piazza. 'La decisione è stata… - GenovaQuotidian : Covid, Bucci conferma: salta la festa di Capodanno in piazza - __w0nd3rland_ : se la notte di capodanno a 00:00 mi arrivano gli auguri da lei, io me faccio saltà in aria co i fuochi d'artificio -