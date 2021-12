Quirinale | Trancassini FDI a iNews24 | “Un Presidente patriota per noi è il requisito minimo”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Trancassini

Inews24

Il coordinatore regionale di FdI Paolosapeva bene cosa sarebbe successo. Adesso si è ... Adesso i loro nomi sono nel dibattito per il. Ma con modalità che più diverse non ...Dicendo ache non gli interessa il pennacchio da vicesindaco per gli ultimi sei mesi di ...nell'ordine di idee che non ha i numeri per poter dare le carte nella partita del. E che ...