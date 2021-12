Katia Ricciarelli tira un sospiro di sollievo: “Alex? Non ne potevo più” (Di martedì 14 dicembre 2021) Katia Ricciarelli tira un sospiro di sollievo per l’assenza di Alex Belli e dice chiaramente: “non ne potevo più” Katia Ricciarelli è molto dispiaciuta per la reazione e lo stato d’animo di Soleil Sorge dentro la casa. Con lei ha passato delle ore per consolarla dopo che Alex Belli ieri sera è stato squalificato dal reality per aver violato le normative anti covid, abbracciando infatti sua moglie Delia Duran. Proprio parlando a tavola con altri vip, nel primo pomeriggio di oggi, Katia – idea comune nel gruppo – si è sfogata su Alex Belli. La cantante in particolare ha fatto notare agli altri come nella casa oggi si noti la differenza senza Alex. Infatti la ... Leggi su 361magazine (Di martedì 14 dicembre 2021)undiper l’assenza diBelli e dice chiaramente: “non nepiù”è molto dispiaciuta per la reazione e lo stato d’animo di Soleil Sorge dentro la casa. Con lei ha passato delle ore per consolarla dopo cheBelli ieri sera è stato squalificato dal reality per aver violato le normative anti covid, abbracciando infatti sua moglie Delia Duran. Proprio parlando a tavola con altri vip, nel primo pomeriggio di oggi,– idea comune nel gruppo – si è sfogata suBelli. La cantante in particolare ha fatto notare agli altri come nella casa oggi si noti la differenza senza. Infatti la ...

