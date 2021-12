Grande Fratello Vip 6 | Soleil in lacrime tra le braccia di Sophie

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 14 dicembre 2021) Nella Casa delVip 6,Sorge è letteralmente crollata dopo l’addio improvviso e inaspettato di Alex Belli, che ha deciso di lasciare il programma con la moglie Delia Duran per provare a riaggiustare le cose. Dopo la diretta,si è apparta in un angolo a piangere, e a consolarla è arrivata a sorpresaCodegoni. “Non lo so se voglio stare qua, cosa faccio?” ha detto la Sorge tra le. “Sto qui a ricordare la stupidità che ho avuto, tutti i ricordi in cui ho creduto, l’amicizia, le cose. Sono stata stupida”. Manon è stata d’accordo, e abndola le ha detto: “Lui non ti ha pensata in questo momento, pensa a te. Non lasciare che ti rovini questa esperienza, è il tuo percorso”. E ancora, l’ex tronista di ...