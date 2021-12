Gf Vip | Soleil smaschera Alex dopo la sua squalifica | “Che andassero a casa cornuti e felici | mi vergogno…”

(Di martedì 14 dicembre 2021) Ieri sera nella puntata Live del Gf Vip si è registrata ladiBelli che ha abbracciato la moglie Delia Duran, non rispettando le regole del reality che vietava di farlo. Ovviamente questa uscita ha mandato in crisiche in questi tre mesi aveva stretto con l’attore un rapporto che sembrava esser L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Lorenzo Amoruso sbotta contro: “Deve iniziare a capire che cos’è l’umiltà e la semplicità. Parlare così male di tanti milioni di persone…” Gf Vip,e il massaggio hot a(FOTO): intanto la moglie Delia Duran pronta ad entrare inper… Gf Vip, durante la Turandot bacio appassionato tra ...

... cosa pensano della 'fiction' Alex Belli, Delia Duran,Sorge. Non manca certo la schiettezza ai due che nella scorsa edizione del GFhanno fatto sognare milioni di italiani. Si parla del '...Sorge è andata completamente in crisi dopo la squalifica di Alex Belli al Grande Fratello. A consolare l'influencer italo - americana ci hanno pensato Katia Ricciarelli e Jessica Selassiè ,...