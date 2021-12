David Sassoli si ritira dalla corsa al bis all'Europarlamento (Di martedì 14 dicembre 2021) David Sassoli si ritira dalla corsa per la riconferma alla presidenza del Parlamento Europeo, in vista delle votazioni di metà mandato a gennaio. “Non voglio spaccare il fronte europeista”, è l’argomentazione che Sassoli porterà al gruppo dei socialisti oggi a Strasburgo. Alla base della scelta, le divisioni del gruppo liberal-macroniano Renew Europe, che oggi ha tenuto una riunione sempre a Strasburgo e ha deciso di sostenere la candidata del Ppe Roberta Metsola se, come pare, i socialisti non proporranno un altro nome. Benché candidato non ufficiale, il nome di Sassoli era ufficiosamente in pista da quando i socialisti avevano deciso di non tenere fede al patto col Ppe che prevedeva una rotazione della presidenza a metà legislatura. Per i socialisti, il patto era ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 14 dicembre 2021)siper la riconferma alla presidenza del Parlamento Europeo, in vista delle votazioni di metà mandato a gennaio. “Non voglio spaccare il fronte europeista”, è l’argomentazione cheporterà al gruppo dei socialisti oggi a Strasburgo. Alla base della scelta, le divisioni del gruppo liberal-macroniano Renew Europe, che oggi ha tenuto una riunione sempre a Strasburgo e ha deciso di sostenere la candidata del Ppe Roberta Metsola se, come pare, i socialisti non proporranno un altro nome. Benché candidato non ufficiale, il nome diera ufficiosamente in pista da quando i socialisti avevano deciso di non tenere fede al patto col Ppe che prevedeva una rotazione della presidenza a metà legislatura. Per i socialisti, il patto era ...

ilfoglio_it : David Sassoli ha deciso: si ritira dalla corsa per la riconferma da presidente del Parlamento europeo. Un passo di… - HuffPostItalia : David Sassoli si ritira dalla corsa al bis all'Europarlamento - europainitalia : RT @europhonica: Il ricordo di @EP_President per le vittime dell'attentato di #Strasbourg del 2018 in seguito al quale persero la vita anch… - pippasipala : RT @europhonica: Il ricordo di @EP_President per le vittime dell'attentato di #Strasbourg del 2018 in seguito al quale persero la vita anch… - annalisanicolet : RT @europhonica: Il ricordo di @EP_President per le vittime dell'attentato di #Strasbourg del 2018 in seguito al quale persero la vita anch… -