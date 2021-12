Che tempi! (Di martedì 14 dicembre 2021) Sylvie Vartan: vita, amori e carriera guarda le foto «Davvero portava i Beatles a ballare di notte nei club di Parigi?». Dall’altra parte del telefono c’è Sylvie Vartan, 77 anni, icona della musica francese, chanteuse popolarissima anche in Italia negli anni Settanta. «I Beatles? Eravamo tutti così giovani» Ride senza scomporsi. «Mais oui! Ma certo. Eravamo ragazzi, tutti così giovani. Era il 1964, io avevo vent’anni. E forse John (Lennon, ndr) ventiquattro. Il manager dell’Olympia voleva riunire in un’unica serata i numero uno del mondo. E così mi sono ritrovata con i Beatles e Trini Lopez, che era nella top ten ... Leggi su iodonna (Di martedì 14 dicembre 2021) Sylvie Vartan: vita, amori e carriera guarda le foto «Davvero portava i Beatles a ballare di notte nei club di Parigi?». Dall’altra parte del telefono c’è Sylvie Vartan, 77 anni, icona della musica francese, chanteuse popolarissima anche in Italia negli anni Settanta. «I Beatles? Eravamo tutti così giovani» Ride senza scomporsi. «Mais oui! Ma certo. Eravamo ragazzi, tutti così giovani. Era il 1964, io avevo vent’anni. E forse John (Lennon, ndr) ventiquattro. Il manager dell’Olympia voleva riunire in un’unica serata i numero uno del mondo. E così mi sono ritrovata con i Beatles e Trini Lopez, che era nella top ten ...

VittorioSgarbi : Com’è possibile che nel 2021, in tempi in cui la tecnologia governa la nostra vita quotidiana anche nelle cose più… - AndreaVallascas : La #Repubblicadeivirologi La politica ha rinunciato a gestire i problemi per affidarsi a dei ventriloqui. I tempi… - matteorenzi : Belle le immagini di Milano con La Scala che applaude il Presidente Mattarella. Sembrano lontani i tempi in cui qua… - Bianca34874951 : RT @StefanoDonati27: Era dai tempi del comunicato notturno della Superlega con fuga dei club in 24 ore che non si assisteva a una figuracci… - mariacarla1963 : RT @sandro78486001: Nel 2015, 6 anni fa, in tempi non sospetti, Enrico Montesano parlava così, in merito alla situazione che stiamo vivendo… -

Ultime Notizie dalla rete : Che tempi Connessione affidabile: un must per i punti vendita ...strumenti di Out of Band Management (OOBM) possono sfruttare le reti mobili per ridurre significativamente i tempi di inattività, grazie alla capacità di gestire, da remoto, eventuali criticità che ...

Le Banche al salto 4.0. Unipol e Banco Bpm lavorano al terzo polo ...in tempi complessi come quelli attuali, in cui coesistono tassi di interesse rasoterra, il ritorno dell'inflazione e gli stringenti vincoli di solidità patrimoniale imposti dall'Europa. "Nei mesi che ...

Te Deum 2021 e molto altro: cosa c’è nel numero di Tempi di dicembre Tempi.it Promozione: volano Tolfa, Borgo San Martino e Santa Marinella Il Tolfa vola, Borgo San Martino e Santa Marinella lo incalzano. Le compagini del comprensorio si stanno facendo valere nel girone A di Promozione dopo i successi ai danni, rispettivamente, di Carbogn ...

Quale impatto sui avranno le mosse di Fed e Bce sui bond Che cosa deciderà la Fed e quali effetti avrà sul mercato dei bond. Il commento di Althea Spinozzi, senior fixed income strategist per BG SAXO È probabile che la Federal Reserve aumenti il ritmo del t ...

