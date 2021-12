Barcellona, un difensore vicino all’addio: i dettagli (Di martedì 14 dicembre 2021) Come riportato da Mundo Deportivo, Umtiti difensore francese classe ’93 non rientra più nei piani del Barca e potrebbe approdare nel campionato portoghese. Infatti, il francese sembra aver attirato l’interesse del Benfica, alla ricerca di un rinforzo in difesa dopo l’infortunio di Lucas Verissimo. Barcellona Umtiti BenficaPotrebbe essere un’ottima occasione per il difensore, in vista anche della qualificazione in Champions League del Benfica proprio a discapito del Barcellona, che quest’anno deve accontentarsi dell’Europa League. Ilaria Pacilio Leggi su rompipallone (Di martedì 14 dicembre 2021) Come riportato da Mundo Deportivo, Umtitifrancese classe ’93 non rientra più nei piani del Barca e potrebbe approdare nel campionato portoghese. Infatti, il francese sembra aver attirato l’interesse del Benfica, alla ricerca di un rinforzo in difesa dopo l’infortunio di Lucas Verissimo.Umtiti BenficaPotrebbe essere un’ottima occasione per il, in vista anche della qualificazione in Champions League del Benfica proprio a discapito del, che quest’anno deve accontentarsi dell’Europa League. Ilaria Pacilio

