Sorteggi Champions, per i bookie Juve ai quarti (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’urna dei Sorteggi di Champions League fa sorridere la Juventus, che dovrà vedersela con il Villarreal, mentre riserva una montagna da scalare all’Inter, Sorteggiata negli ottavi di finale contro il Liverpool già giustiziere del Milan nel girone. Il compito più agevole, almeno sulla carta, spetta ai bianconeri che affronteranno il Villarreal, la squadra capace di eliminare l’Atalanta dalla massima competizione continenale. Per i betting analyst di Goldbet saranno gli uomini di Massimiliano Allegri a spuntarla tanto che un passaggio del turno Juventino vale 1,50 volte la posta contro 2,50 riservato agli spagnoli. Destino opposto quello dell’Inter di Inzaghi, costretta a sovvertire i pronostici: l’accesso ai quarti dei nerazzurri, riporta agipronews, si trova a quota 3,65 contro l’1,27 ... Leggi su footdata (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’urna deidiLeague fa sorridere lantus, che dovrà vedersela con il Villarreal, mentre riserva una montagna da scalare all’Inter,ata negli ottavi di finale contro il Liverpool già giustiziere del Milan nel girone. Il compito più agevole, almeno sulla carta, spetta ai bianconeri che affronteranno il Villarreal, la squadra capace di eliminare l’Atalanta dalla massima competizione continenale. Per i betting analyst di Goldbet saranno gli uomini di Massimiliano Allegri a spuntarla tanto che un passaggio del turnontino vale 1,50 volte la posta contro 2,50 riservato agli spagnoli. Destino opposto quello dell’Inter di Inzaghi, costretta a sovvertire i pronostici: l’accesso aidei nerazzurri, riporta agipronews, si trova a quota 3,65 contro l’1,27 ...

Advertising

SkySport : #UCL – Ottavi di finale ? SALISBURGO – BAYERN MONACO SPORTING LISBONA – MAN CITY BENFICA – AJAX CHELSEA – LILLE AT… - SkyTG24 : Champions League, oggi i sorteggi degli ottavi di finale per Inter e Juventus - Eurosport_IT : La Champions League che si accorge che ci sono 14 milioni di futuri alternativi per i sorteggi degli ottavi di fina… - starshinewords : RT @MatteDj23: Sorteggi ostici per le italiane in Champions League, nulla da dire. - DeriylD : RT @MatteDj23: Sorteggi ostici per le italiane in Champions League, nulla da dire. -