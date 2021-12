Roma-Spezia | le probabili formazioni del match dell’Olimpico

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Questa sera allo Stadio Olimpico laaffronta lonelvalido per il posticipo del 17° turno della Serie A. LeQuesta sera, davanti ad un Olimpico quasi gremito (circa 45mila i biglietti venduti) laaffronta lonel posticipo del lunedì del 17° turno. I giallorossi in settimana hanno vinto in Coppa, ma in campionato arrivano da due sconfitte di fila, che li ha fatti precipitare all’ottavo posto in classifica. Loha vinto solo una gara delle ultime cinque disputate, ed è ad un passo dalla zona retrocessione. Il fischio d’inizio delè previsto per le ore 20:45, e verrà trasmesso su Dazn e su Sky. LeQUI ...

Ladi Mourinho proverà a rosicchiare qualche punto sulle dirette avversarie, ma dovrà fare attenzione alloa caccia di punti salvezza. C'è un posticipo anche nella Liga spagnola, una ...Commenta per primo 'Mi sbilancio, non credo che sarà una partita cosi' difficile come la si dipinge'. Parole della vigilia dirilasciate (cit. La Nazione) da Nzola, l'attaccante dello. Domanda: nei panni di Thiago Motta vi sareste imbestialiti molto o moltissimo? Infatti il suo puntero resterà fuori per ...I giallorossi in campo questa sera all’Olimpico contro lo Spezia La Roma torna in campo per chiudere il diciassettesimo turno di Serie A, nel monday night contro lo Spezia di Thiago Motta. I gialloros ...Stasera per la Roma c'è l'esame Spezia. Obiettivo 3 punti per i giallorossi che vogliono ottenere punti preziosi ...