Pnrr Abruzzo, s'insedia la cabina di regia: selezionerà 33 esperti. La soddisfazione di Marsilio (Di lunedì 13 dicembre 2021) Si è insediata nel pomeriggio a L'Aquila la cabina di regia Pnrr Abruzzo composta dal presidente della giunta regionale, Marco Marsilio; dal presidente dell'Upi, Angelo Caruso; dal presidente di Anci, Gianguido D'Alberto e dall'assessore al personale, Guido Quintino Liris, che ne è anche coordinatore. Pnrr Abruzzo, i compiti della cabina di regia La cabina di regia svolgerà una serie di compiti, supportata dalla task force tecnica regionale. Il primo dei quali è procedere con urgenza alla selezione dei 33 esperti che sono stati assegnati all'Abruzzo, per la copertura dei quali il ministero della Funzione pubblica ha selezionato 220 candidati. I profili chiesti ...

