Paul Thomas Anderson difende i film di supereroi | Spider-Man fa tornare le persone in sala

(Di martedì 14 dicembre 2021) Il registaha spiegato perché è grato nei confronti dicon protagonisti icome-Man: No Way Home., a differenza di altri suoi colleghi, ha ringraziato iMarvel, di cui non ha un'opinione negativa. Recentemente i progetti tratti dai fumetti sono stati al centro di critiche e commenti non particolarmente lusinghieri, ma il regista ha spiegato perché è grato della loro esistenza.è tornato recentemente alla regia con Licorice Pizza, tra i nominati ai Golden Globe, e non sembra infatti preoccupato per il gran numero di titoli tratti dai fumetti in arrivo nelle sale. Il ...

Boom! e Cyrano a far compagnia al West Side Story di Steven Spielberg, insieme alla commedia satirica Don't Look Up di Adam McKay e all'acclamatissimo film sentimentale Licorice Pizza di......Sidney " King Richard Rachel Zegler " West Side Story BEST ACTING ENSEMBLE Belfast Don't Look Up The Harder They Fall Licorice Pizza The Power of the Dog West Side Story BEST DIRECTOR...Il regista Paul Thomas Anderson ha spiegato perché è grato nei confronti di film con protagonisti i supereroi come Spider-Man: No Way Home. Paul Thomas Anderson, a differenza di altri suoi colleghi, h ...Paul Thomas Anderson non è d'accordo con le dichiarazioni di Scorsese e Scott su film come quelli del Marvel Cinematic Universe ...