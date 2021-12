Malore Zielinski | sabato scorso è avvenuto un caso simile anche in Premier League

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Ha destato parecchia preoccupazione ilsubito da Piotral 20? di Napoli-Empoli: difficoltà respiratorie per il centrocampista polacco. Ad ogni modo, fortunatamente i primi esami a cui è stato sottoposto sono risultati negativi, ma la preoccupazione resta e ci saranno nuovi esami. Si potrebbe ipotizzare, tra le varie cose possibili che può aver subitoche il polacco possa aver contratto il Covid. Al momento, ovviamente, questa resta solo ed esclusivamente un’ipotesi, nulla di più. Ma quest’ipotesi resta in piedi poiché, 11 dicembre, è accaduto unin Inghilterra. “una situazioneera accaduta al difensore svedese del ...

Ora la società azzurra avvierà tutti i controlli necessari per chiarire la situazione legata al malore di Zielinski. Intanto il Napoli deve fare ancora i conti con l'emergenza infortuni dato che ...Malore Zielinski, seguiranno altri esami. E in una serata già complicata, in cui serve qualità di giocate, dopo venti minuti alza bandiera bianca Piotr Zielinski, l'uomo migliore nelle ultime prestazioni ...Sabato una situazione simile era accaduta al difensore svedese del Manchester United, Lindelof, e ieri il club ha scoperto di avere un focolaio Covid I primi esami hanno dato esiti negativi, ne seguiranno altri