"Haaland? A noi non serve: l'attaccante già ce l'abbiamo!": l'indiscrezione della leggenda del Bayern Monaco! Ha parlato in occasione del sorteggio di Champions League la leggenda del Bayern Moanco. In particolare, si è voluto soffermare sul pensiero a proposito degli abbinamenti, ma non solo. Una parola di riguardo l'ha voluta riservare alla stella più brillante della Bundesliga, ovvero Eling Braut Haaland e su un suo possibile passaggio al club bavarese. "Haaland? Non abbiamo bisogno di lui!": le parole di un seccato Rummenigge! Vero, il centravanti norvegese in forza al Borussia Dortmund ha ormai convinto da tempo tutti quanti. E non è un mistero che tutti i club lo sognano. Sarebbe un super colpo in qualsiasi squadra andasse. Soprattutto per la giovane età e per l'incredibile ed eccezionale frequenza con cui riesce a trovare la rete. Pazzesco. Unico problema son gli infortuni.

