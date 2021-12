(Di lunedì 13 dicembre 2021) Puntata ricca di sorprese al Gf Vip 6: questa sera si scoprirà chi deciderà di restare e chi non. Alin sei, un vippone sarà eliminato. Confronto per Alex.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

GrandeFratello : Il pubblico ha emesso il suo verdetto... i primi VIP a salvarsi sono: Miriana e Gianmaria! #GFVIP - zazoomblog : Gf Vip 6: primi verdetti del televoto. Incontro decisivo per l’inquilino - #primi #verdetti #televoto. #Incontro - alicejuvelove : I primi vip a salvarsi sono Miriana e Gianmaria... praticamente i due più odiati da soleil! ???????????? #gfvip - ChiaraFantaaa : RT @GrandeFratello: Il pubblico ha emesso il suo verdetto... i primi VIP a salvarsi sono: Miriana e Gianmaria! #GFVIP - Anna_7_stellare : RT @GrandeFratello: Il pubblico ha emesso il suo verdetto... i primi VIP a salvarsi sono: Miriana e Gianmaria! #GFVIP -

Non è un dejà vù ma quasi ci siamo, un anno fa proprio verso questo periodo i concorrenti della scorsa edizione del Grande Fratellovenivano a sapere del prolungamento del programma fino aidi marzo. Anche quest'anno si è ripetuta la stessa scena, ma con altri volti e nomi. Ad oggi sono passati 3 giorni dall'annuncio ...Il chirurgo deista iniziando ad ambientarsi e a stringere ilegami all'interno della Casa, restando però ancora troppo in ombra rispetto alle dinamiche della messa in onda. Nel corso della ...Questa sera al Gf Vip 6 Signorini chiede ai Vip perché la volta scorsa abbiano votato quasi tutti Maria Monsé: quasi tutti sono contro di lei ...Lulù Selassié su Manuel Bortuzzo ammette: "Non mi aspettavo di innamorarmi di lui al GF Vip" Tra i vari argomenti della nuova puntata del Grande Fratello ...