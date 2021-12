Gf Vip 6 | Jessica Selassié non tollera più Maria Monsè | “Ne ho le pa**e piene | voglio sbatterla fuori!”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Ieri, durante una conversazione nella Casa tra Davide Silvestri e Francesca Cipriani,ha manifestato la sua antipatia nei confronti di, che nel corso della scorsa puntata è stata nominata da quasi tutti i vipponi. Nello specifico,ha detto ai suoi coinquilini: Il mio intento è quello di sbatterefuori perchè ne ho ledi lei. Non la sopporto. Vedrai domani in puntata, dirà ‘perchè loro sono sono cattivi’, ma vaf**. E’ molto furba, non ho detto che è cattiva. E ancora: Mi da fastidio che lei continui a dire che noi siamo cattivi, invece il suo gioco è ben chiaro. Fa la cameriera di Valeria Marini. Dovrebbe essere se stessa, meno piagnona e affrontare le cose. Lei fa tutto il contrario di quello ...