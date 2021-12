“Fallo per i nostri figli”. Charlene di Monaco, dal letto della clinica l’appello di cuore ad Alberto (Di lunedì 13 dicembre 2021) Charlene di Monaco si trova in Svizzera in una clinica, in un centro specializzato nella cura delle dipendenze: “Sta meglio, ma ha ancora bisogno di riposo e pace – ha detto Alberto -. Non è nel Principato, ma potremo visitarla molto presto. Non posso dirvi di più per discrezione. C’è molta stanchezza, non solo fisica, che può essere curata solo con un periodo di riposo”. Dopo sei mesi di lontananza da casa (era bloccata da una grave infezione a orecchie, naso e gola), la principessa aveva fatto rientro dal Sudafrica. Tuttavia a distanza di qualche giorno è stata nuovamente costretta al ricovero. L’obiettivo è riprendersi dalla grande spossatezza fisica e mentale che la malattia le ha lasciato. Di conseguenza è nuovamente lontana dai figli, i gemelli Jacques e Gabriella, che nei giorni scorsi hanno ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021)disi trova in Svizzera in una, in un centro specializzato nella cura delle dipendenze: “Sta meglio, ma ha ancora bisogno di riposo e pace – ha detto-. Non è nel Principato, ma potremo visitarla molto presto. Non posso dirvi di più per discrezione. C’è molta stanchezza, non solo fisica, che può essere curata solo con un periodo di riposo”. Dopo sei mesi di lontananza da casa (era bloccata da una grave infezione a orecchie, naso e gola), la principessa aveva fatto rientro dal Sudafrica. Tuttavia a distanza di qualche giorno è stata nuovamente costretta al ricovero. L’obiettivo è riprendersi dalla grande spossatezza fisica e mentale che la malattia le ha lasciato. Di conseguenza è nuovamente lontana dai, i gemelli Jacques e Gabriella, che nei giorni scorsi hanno ...

