Eruzione Canarie: ordine di stare a casa per 33mila persone (Di lunedì 13 dicembre 2021) Le autorità delle Canarie hanno emesso un ordine di stare a casa valido in tre comuni di La Palma, isola colpita da un'Eruzione vulcanica, dopo il rilevamento di alti valori di anidride solforosa (So2)... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 dicembre 2021) Le autorità dellehanno emesso undivalido in tre comuni di La Palma, isola colpita da un'vulcanica, dopo il rilevamento di alti valori di anidride solforosa (So2)...

Advertising

bodyzen52 : RT @Vivi_Tenerife: La Palma. Il vulcano emette gas letali e batte il record con 85 giorni di eruzione - Vivi_Tenerife : La Palma. Il vulcano emette gas letali e batte il record con 85 giorni di eruzione - ClaraPorta4 : RT @mondoterremoti: Con la giornata di oggi, l'eruzione vulcanica in corso da ben 84 giorni sull'isola di #LaPalma, alle Canarie, ha supera… - reygarbernal : RT @mondoterremoti: Con la giornata di oggi, l'eruzione vulcanica in corso da ben 84 giorni sull'isola di #LaPalma, alle Canarie, ha supera… - klaretta2006 : RT @mondoterremoti: Con la giornata di oggi, l'eruzione vulcanica in corso da ben 84 giorni sull'isola di #LaPalma, alle Canarie, ha supera… -