Calcio com si rinnova | nel nuovo data hub di Planet Entertainment tutti i contenuti per i football fanatics

(Roma, 13 dicembre 2021) - Una nuova veste grafica per il database super completo dedicato al Calcio, on air fino al 28 dicembre con la "station domination" nella stazione milanese di Cadorna Roma, 13 dicembre 2021 - Analisi, statistiche, dati e approfondimenti sullo sport piu? seguito del mondo. Calcio.com, l'innovativo "data hub" per football fanatics, e? online con un nuovo look e con contenuti ancora piu? ricchi. Il progetto di Planet Entertainment, realta? del gruppo SKS365 dedicata ai servizi a valore aggiunto, ha scelto Milano come palco per il suo debutto ufficiale. Dal 12 al 28 dicembre, le linee M1 e M2 della stazione della metropolitana Cadorna, nel cuore del capoluogo lombardo, saranno interamente ...

