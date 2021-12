Alex e Soleil: tutto ha un prezzo! Ecco qual è lo “scotto da pagare” per i due concorrenti (Di lunedì 13 dicembre 2021) Alex Belli e Soleil Sorge ricevono un messaggio importante. Dopo il bacio e lo scontro, i due crollano ma tutto questo ha uno scotto da pagare Continua la storia d’amore tra Alex Belli e Soleil Sorge. Dopo le ultime dichiarazioni dell’attore, fermo sulla sua posizione di voler concludere il suo percorso all’interno del reality show, Soleil prende le distanze, ma non senza avergli dato un ultimo assaggio di come potrebbe essere il loro rapporto. Scatta, così, un bacio appassionato da “mille e duecento vetrine”, sotto gli occhi stupiti, increduli ed entusiasti di alcuni concorrenti. Poi, però, Soleil si allontana lasciando Alex solo con le sue preoccupazioni. A distanza di poche ore, arriva un messaggio dai fan a ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 13 dicembre 2021)Belli eSorge ricevono un messaggio importante. Dopo il bacio e lo scontro, i due crollano maquesto ha unodaContinua la storia d’amore traBelli eSorge. Dopo le ultime dichiarazioni dell’attore, fermo sulla sua posizione di voler concludere il suo percorso all’interno del reality show,prende le distanze, ma non senza avergli dato un ultimo assaggio di come potrebbe essere il loro rapporto. Scatta, così, un bacio appassionato da “mille e duecento vetrine”, sotto gli occhi stupiti, increduli ed entusiasti di alcuni concorrenti. Poi, però,si allontana lasciandosolo con le sue preoccupazioni. A distanza di poche ore, arriva un messaggio dai fan a ...

linda_azzurra : Sapete cosa ha fatto Soleil?Ha solo illuso Alex fino ad ora per poi fare la sceneggiata di oggi e metterlo in catti… - MBLaCrew : RT @Setankeah1795: Davide completamente schifato da Alex e Soleil, uno come lui che è vero ste sceneggiate non gli piacciono e LUI è un att… - Amarildo981 : Quindi Soleil, adesso da quello che ho capito, ha capito chi è e le intenzioni di Alex. E quel bacio di stamattina,… - Iosperiamoche1 : @Ludovic60831176 Ma hanno ragione ad avere quella sicurezza. Se leggi qua su Twitter ci sono una bella massa di rim… - unclearly_why : @solesupporter Nella pubblicità solo lui... il resto è noia #solex #soleil #alex #alexbelli #soleilsorge -