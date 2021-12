Udinese-Milan 1-1 | Ibrahimovic salva il Diavolo Ora il primato è a rischio

Advertising

SkySport : UDINESE-MILAN 1-1 Risultato finale ? ? #Beto (17’) ? #Ibrahimovic (90+2’) ? ???? SERIE A - 17^ GIORNATA ??… - Eurosport_IT : Cristiano Ronaldo (483?) Leo Messi (475?) ?? Zlatan Ibrahimovic (300?) Ibra entra nel club dei 300 gol nei cinque g… - capuanogio : Il primo tempo del #Milan a Udine in due numeri: 71% possesso palla, 0 tiri nello specchio della porta (solo 3 tent… - Amesis1 : @MilanNewsit Il Milan si allena con Babbo Natale! Prima di tutto i regali per agli avversari come con il Sassuolo l… - Milannews24_com : Udinese Milan 1-1: Ibra salva i rossoneri dal tracollo, un punto che… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Milan

1 Abbiamo visto come è finita la storia di Juventus e. Impegnate in Champions League lo scorso martedì, hanno ieri trovato avversari (Venezia e) che gliel'hanno resa tosta o addirittura tostissima dal 1' al 90' e fischia. In una parola, ...Il pareggio delin casa dell'offre ai nerazzurri su un piatto d'argento il primato, stasera contro il Cagliari non si può sbagliare. Simone Inzaghi © LaPresseCon i sardi, la squadra di ...I nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci da quattro vittorie consecutive in campionato, dovranno battere anche i sardi dell'ex Walter Mazzarri per balzare da soli in testa alla classifica ...La rovesciata con cui Zlatan Ibrahimovic ha portato il Milan al pareggio non è passata di certo inosservata nel mondo del calcio. Lo svedese ci ha sempre abituato a gol spettacolari in carriera ma chi ...