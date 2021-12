Scherma, fioretto femminile: l’Italia trionfa nella gara a squadre in Coppa del Mondo (Di domenica 12 dicembre 2021) Continuano ad arrivare soddisfazioni per l’Italia nel weekend a Saint Maur, dove si disputa la Coppa del Mondo di fioretto femminile. Le azzurre si sono infatti imposte nella gara a squadre. Il ct Stefano Cerioni ha puntato su Alice Volpi ed Erica Cipressa, alternandole a Martina Favaretto e Camilla Mancini. Tutto facile contro Singapore all’esordio (45-12); più lottata invece la vittoria contro la Cina ai quarti di finale (44-41). Regolato il Canada in semifinale (45-37), le azzurre hanno sfidato il Giappone nell’atto conclusivo. Con il punteggio di 43-40, Volpi e compagni hanno avuto la meglio, salendo sul gradino più alto del podio. Bronzo alla Russia, che nella finalina ha liquidato il Canada per 44-39. Dopo il successo di Volpi e ... Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021) Continuano ad arrivare soddisfazioni pernel weekend a Saint Maur, dove si disputa ladeldi. Le azzurre si sono infatti imposte. Il ct Stefano Cerioni ha puntato su Alice Volpi ed Erica Cipressa, alternandole a Martina Favaretto e Camilla Mancini. Tutto facile contro Singapore all’esordio (45-12); più lottata invece la vittoria contro la Cina ai quarti di finale (44-41). Regolato il Canada in semifinale (45-37), le azzurre hanno sfidato il Giappone nell’atto conclusivo. Con il punteggio di 43-40, Volpi e compagni hanno avuto la meglio, salendo sul gradino più alto del podio. Bronzo alla Russia, chefinalina ha liquidato il Canada per 44-39. Dopo il successo di Volpi e ...

