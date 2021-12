Sanremo 2022 | accordo con i super ospiti | chi sostituirà Fiorello

(Di domenica 12 dicembre 2021), iniziano le trattative per iche calcheranno il palco dell’Ariston: chiFebbraio ormai è sempre più vicino e fervono i preparativi per la nuova edizione imminente del Festival di. Amadeus ha già svelato chi saranno i big in gara con un annuncio anticipato rispetto alle normali tempistiche. Si vocifera infatti che la lista dei cantanti in gara fosse oggetto di un mercato clandestino e che i nomi potessero essere svelati prima che lo facesse Amadeus. Ancora non si sa però chi sarà invitato in qualità diospite e nemmeno chi sarà la donna che affiancherà il conduttore quest’anno. LEGGI ANCHE ...

Nel frattempo, Povia dai suoi social è intervenuto ieri per smentire il fatto che sia stato scartato dalla commissione che ha selezionato i cantanti in gara a. "Leggo scemenze", ha ......che ha selezionato i cantanti in gara nelsostenendo che da anni non si presenta 'per motivi ideologici e politici' e sostenendo che 'la Rai e cioè il governo, non ammetterebbe mai aun ...«Sono positivo con carica bassa, sto bene». Così, secondo quanto riportato dal sito Genova24, il cantautore Povia, avrebbe annunciato ieri in un messaggio inviato ...Il cantante Povia assente all’evento genovese contro il Green pass. “Sono positivo con carica bassa, sto bene...” ...