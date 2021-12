Pescara, positivo al Covid sale su un aereo ma la farmacia in cui ha eseguito il tampone avverte i carabinieri: volo bloccato (Di domenica 12 dicembre 2021) Ha scoperto di essere positivo al Covid, ma si è comunque imbarcato sul volo per Bruxelles che aveva prenotato. La farmacia in cui aveva eseguito il tampone, però, capendo le sue intenzioni, ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 12 dicembre 2021) Ha scoperto di essereal, ma si è comunque imbarcato sulper Bruxelles che aveva prenotato. Lain cui avevail, però, capendo le sue intenzioni, ha ...

Advertising

PATRIZI21156466 : RT @autocostruttore: Un positivo è stato denunciato x essersi imbarcato sul volo Pescara-Bruxelles. La farmacia in cui aveva eseguito il ta… - CALIGOLA7 : @italy983 @LucioMalan @AlexBazzaro Quindi da un punto di vista statistico: SE uno si vaccina, può morire di altre c… - monicabenn2 : RT @autocostruttore: Un positivo è stato denunciato x essersi imbarcato sul volo Pescara-Bruxelles. La farmacia in cui aveva eseguito il ta… - AgNPs : RT @autocostruttore: Un positivo è stato denunciato x essersi imbarcato sul volo Pescara-Bruxelles. La farmacia in cui aveva eseguito il ta… - DivergentNoire : RT @autocostruttore: Un positivo è stato denunciato x essersi imbarcato sul volo Pescara-Bruxelles. La farmacia in cui aveva eseguito il ta… -