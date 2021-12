Kimi Räikkönen, il ritiro: chi è il pilota finlandese di Formula Uno? (Di domenica 12 dicembre 2021) Kimi Räikkönen e tutta la gloria di una carriera giunta ora alla sua decisiva conclusione. Un percorso durato per ben vent’anni, quello del pilota finlandese, che dopo aver preso significativamente parte alla storia F1, vede una sua fine. Tra i più amati dai tifosi nella storia Ferrari e F1 in generale, un grande e adorato iceman, ha salutato in questo ultimo GP di Yas Marina, stesso scenario d’epilogo di un tormentato Mondiale e dello stesso testa a testa Max Verstappen-Lewis Hamilton. Dalla Ferrari all’Alfa Romeo, Kimi Räikkönen non ha sicuramente smesso di stupire nel panorama motorsport, con ben 21 GP da vincitore e primo tra i finlandesi per numero di vittorie all’attivo. Com’è stata questa lunga carriera? Una lunga carriera che è giunta ora alla fine: oggi il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 dicembre 2021)e tutta la gloria di una carriera giunta ora alla sua decisiva conclusione. Un percorso durato per ben vent’anni, quello del, che dopo aver preso significativamente parte alla storia F1, vede una sua fine. Tra i più amati dai tifosi nella storia Ferrari e F1 in generale, un grande e adorato iceman, ha salutato in questo ultimo GP di Yas Marina, stesso scenario d’epilogo di un tormentato Mondiale e dello stesso testa a testa Max Verstappen-Lewis Hamilton. Dalla Ferrari all’Alfa Romeo,non ha sicuramente smesso di stupire nel panorama motorsport, con ben 21 GP da vincitore e primo tra i finlandesi per numero di vittorie all’attivo. Com’è stata questa lunga carriera? Una lunga carriera che è giunta ora alla fine: oggi il ...

Ultime Notizie dalla rete : Kimi Räikkönen CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale piloti e costruttori: Verstappen è campione del mondo! Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 10 17. Nicholas Latifi (Williams) 7 18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 3 MONDIALE COSTRUTTORI 1. Mercedes 617,5 2. Red Bull 585,5 3. Ferrari 323,5 4. McLaren 275 5. ...

Diretta Formula 1/ Verstappen ha vinto il Gp di Abu Dhabi ed è campione del mondo! La carriera di Kimi Raikkonen termina al 27giro con il finlandese che rientra mestamente nel garage con i freni andati, gara finita anche per George Russell tradito dal cambio della sua Williams. {...

