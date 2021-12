Donatella Versace e il bisturi | un terribile disastro

Leggi su topicnews

(Di domenica 12 dicembre 2021)si è sottoposta negli anni a diversi interventi chirurgici. Il risultato oggi è veramente sconcertante Il cognomeè uno dei più importanti nel nostro paese. Una casa della moda importantissima e che nel tempo è diventata icona di stile e di bellezza. Ha ispirato moltissimi altri brand in giro per il mondo. Gianni enel tempo hanno dato vita ad un’azienda che ancora brilla nel firmamento del settore. Ma questo celebre cognome, non è legato solo al mondo della moda, ma anche ad un altro particolare in relazione alla stessa. Stiamo parlando in particolar modo alla sua ricorsa smodata alla chirurgia estetica. È dal 1997 che è alla guida di questo incredibile marchio. Pertanto è sempre stata sotto gli occhi di tutti. Ed ecco come, nel tempo, ...