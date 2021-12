Crollano quattro palazzine per una esplosione | quattro morti e cinque dispersi | due donne estratte vive

(Di domenica 12 dicembre 2021) I vigili del fuoco hanno trovato tra le macerie dellecrollate a Ravanusa un quarto cadavere. Potrebbe trattarsi di una donna. In precedenza erano stati recuperati i cadaveri di duee ...

Sky Tg24

IDENTIFICATE LE VITTIME Sono state identificate tutte ele vittime estratte finora sul luogo dell'esplosione di Ravanusa. L'ultimo corpo estratto è quello di una donna.al momento dimorti e cinque dispersi il bilancio di un'esplosione che a Ravanusa, in Sicilia, ha distrutto tre palazzine e ne ha danneggiate altre. Due donne nella notte sono state estratte vive dalla macerie della loro abitazione crollata. La deflagrazione, che stata sentita anche nei paesi vicini, sarebbe stata causata da una grossa ...Quattro palazzine sono esplose la sera dell’11 dicembre a Ravanusa, in provincia di Agrigento, provocando quattro morti (un uomo e tre donne) e almeno otto dispersi. In tutto circa 40 edifici sarebber ...Crollo Ravanusa: il sindaco ha escluso la presenza dei bambini sotto le macerie. Confermata invece quella di una donna incinta con il marito. #esplosioneRavanusa ...