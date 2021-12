Contrordine smart working | a casa due giorni su cinque Anche Palazzo Raffaello si adatta alle disposizioni nazionali dopo il confronto con

(Di domenica 12 dicembre 2021) ANCONA - Torna lo'sanitario' in Regione. In un contesto pandemico che sta attraversando una fase di espansione, si è valutata l'opportunità di riattivare l'opzione del lavoro agile, a ...

corriereadriatico.it

... Guido Castelli -, è stato condiviso con le organizzazioni sindacali della regione e la Rsu, un protocollo che, oltre a declinare le fattispecie di legge che consentono di autorizzare lo...Nel corso degli ultimi dodici mesi sono rientrati in ufficio circa due milioni di lavoratori dipendenti italiani. E 12 milioni non l'hanno mai abbandonato. Già, perché nel momento del picco più alto (...Nel corso degli ultimi dodici mesi sono rientrati in ufficio circa due milioni di lavoratori dipendenti italiani. Ascolta: Pnrr e la scadenza che vale 24 miliardi. Il Piano di ripresa e ...