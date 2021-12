Classifica Coppa del Mondo snowboard alpino 2021-2022: Lee in testa, Felicetti 4° (Di domenica 12 dicembre 2021) Classifica Coppa DEL Mondo snowboard alpino 1 9320091 LEE Sangho KOR 180 2 1093190 PROMMEGGER Andreas AUT 114 3 9200092 BAUMEISTER Stefan GER 964 9290151 Felicetti Mirko ITA 74 5 9050238 AUNER Arvid AUT 71 6 9480632 LOGINOV Dmitrii RUS 71 7 9480117 SOBOLEV Andrei RUS 608 7538766 MARCH Aaron ITA 57 9 9050217 OBMANN Fabian AUT 50 10 1659088 KOSIR Zan SLO 46 Foto: Shutterstock Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021)DEL1 9320091 LEE Sangho KOR 180 2 1093190 PROMMEGGER Andreas AUT 114 3 9200092 BAUMEISTER Stefan GER 964 9290151Mirko ITA 74 5 9050238 AUNER Arvid AUT 71 6 9480632 LOGINOV Dmitrii RUS 71 7 9480117 SOBOLEV Andrei RUS 608 7538766 MARCH Aaron ITA 57 9 9050217 OBMANN Fabian AUT 50 10 1659088 KOSIR Zan SLO 46 Foto: Shutterstock

