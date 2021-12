Bus, ambulanze e pazienti "imbottigliati" nella ciclabile (Di domenica 12 dicembre 2021) La pista impedisce fermate davanti all'hub vaccinale, al Cdi e all'ospedale militare. È la via per il San Carlo Leggi su ilgiornale (Di domenica 12 dicembre 2021) La pista impedisce fermate davanti all'hub vaccinale, al Cdi e all'ospedale militare. È la via per il San Carlo

Advertising

habibi_marzo : RT @Davide19663174: @IzzoEdo @PBalabam Dicembre-febbraio in uk fu un disastro e dovevano convertire i bus in ambulanze causa NHS al collass… - Davide19663174 : @IzzoEdo @PBalabam Dicembre-febbraio in uk fu un disastro e dovevano convertire i bus in ambulanze causa NHS al col… -