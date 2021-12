Vaccini ai bambini in Toscana, Giani esulta: «Boom di prenotazioni» (Di sabato 11 dicembre 2021) «Avevamo il timore di una remora psicologica da parte dei genitori, si parla di bambini dai 5 agli 11 anni, invece abbiamo visto che il portale è già denso di appuntamenti, dal 16 in poi. Ne sono felice. Le prime vaccinazioni, secondo le indicazioni del ministero, inizieranno il 16 dicembre» Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 11 dicembre 2021) «Avevamo il timore di una remora psicologica da parte dei genitori, si parla didai 5 agli 11 anni, invece abbiamo visto che il portale è già denso di appuntamenti, dal 16 in poi. Ne sono felice. Le prime vaccinazioni, secondo le indicazioni del ministero, inizieranno il 16 dicembre»

