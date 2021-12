Terracina Nuovi giochi inclusivi per i parchi | l’Assessore | “Per aiutare i bimbi a socializzare”

(Di sabato 11 dicembre 2021)nei. Assessore Zappone: “Acquistati 11con risorse comunali. Partecipiamo anche a bando regionale per ulteriori acquisti. Salto di qualità per ampliare l’offerta ludica e ricreativa per favorire la socializzazione tra i più piccoli”.aiEmanuela Zappone commenta l’acquisto dida parte del Comune: “Stamattina abbiamo proceduto all’acquisto, con risorse comunali, di 11 trae pannelli sensoriali da installare nel parco della Giovanni Paolo II e in altricittadini. Si tratta diai quali possono accedere sia i bambini ...

Ultime Notizie dalla rete : Terracina Nuovi

La prima va ad Anna Maria, la donna deportata in un campo di concentramento perché ebrea, ormai da più di un anno ricordata da una pietra d'inciampo posata in via IV Novembre. La seconda va ...ROMA La rete degli hub vaccinali è stata ulteriormente implementata con quattordicisiti su ... Si tratta dell'ex Rossi Sud a Latina, degli ospedali die Fondi, Casa della salute di ...L'Assessore ai Parchi del comune di Terracina Emanuela Zappone in una nota spiega come siano stati acquistati 11 giochi con risorse comunali e che si sta ...Continua l’altalena del numero dei nuovi positivi al covid 19 in provincia di Latina. Più della metà dei casi odierni, riportati dal bollettino diffuso dalla Asl di Latina, sono stati registrati ad Ap ...