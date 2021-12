Salto con gli sci, Stefan Kraft torna al successo sul Large Hill di Klingenthal. Geiger 4°, sempre pettorale giallo (Di sabato 11 dicembre 2021) Stefan Kraft interrompe un digiuno lungo quasi due anni e torna sul gradino più alto in una competizione individuale del circuito maggiore, imponendosi in gara-1 sul trampolino grande (HS140) di Klingenthal in occasione della quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo di Salto con gli sci maschile 2021-2022. Il 28enne austriaco, al successo n.22 della carriera, ha fatto valere le sue qualità aerodinamiche in fase di volo ottenendo il miglior punteggio nella prima serie e poi difendendo il vantaggio accumulato con un secondo Salto solido, che gli consente di trionfare rifilando 5 punti ai primi inseguitori. Sul podio insieme a Kraft il redivivo norvegese Halvor Egner Granerud, reduce da tre gare consecutive fuori dalla zona punti, che si è inserito ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021)interrompe un digiuno lungo quasi due anni esul gradino più alto in una competizione individuale del circuito maggiore, imponendosi in gara-1 sul trampolino grande (HS140) diin occasione della quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo dicon gli sci maschile 2021-2022. Il 28enne austriaco, aln.22 della carriera, ha fatto valere le sue qualità aerodinamiche in fase di volo ottenendo il miglior punteggio nella prima serie e poi difendendo il vantaggio accumulato con un secondosolido, che gli consente di trionfare rifilando 5 punti ai primi inseguitori. Sul podio insieme ail redivivo norvegese Halvor Egner Granerud, reduce da tre gare consecutive fuori dalla zona punti, che si è inserito ...

