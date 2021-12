Napoli, infortunio Osimhen: maschera in 48 ore, ma solo in un caso (Di sabato 11 dicembre 2021) Il Napoli monitora la situazione di Osimhen. Ecco le tempistiche per la realizzazione della mascherina protettiva Victor Osimhen è tornato in settimana a correre in campo e adesso ci si interroga su quando potrà tornare a giocare dopo l’operazione al volto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli ha contatto lo specialista per la realizzazione della mascherina protettiva. La tempistica per plasmarla sarebbe di circa 48 ore. Prima di passare a questa fase del recupero, però, sul viso di Osimhen dovrà prima sgonfiarsi l’edema che si è formato sulla parte traumatizzata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Ilmonitora la situazione di. Ecco le tempistiche per la realizzazione della mascherina protettiva Victorè tornato in settimana a correre in campo e adesso ci si interroga su quando potrà tornare a giocare dopo l’operazione al volto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ilha contatto lo specialista per la realizzazione della mascherina protettiva. La tempistica per plasmarla sarebbe di circa 48 ore. Prima di passare a questa fase del recupero, però, sul viso didovrà prima sgonfiarsi l’edema che si è formato sulla parte traumatizzata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

