Juventus, a giugno torna Douglas Costa: è la soluzione per l’attacco? (Di sabato 11 dicembre 2021) Douglas Costa non è riuscito a salvare il Gremio; il brasiliano a giugno farà ritorno alla Juventus che, intanto, si interroga sul giocatore. Douglas Costa (Getty Images)Nella notte italiana, il Gremio ha battuto quattro a tre l’Atletico Mineiro nell’ultima giornata del Brasileirao; un successo che non è servito a raggiungere la salvezza. I ragazzi di Vagner Mancini, al termine di una stagione disastrosa, retrocedono in Serie B per la terza volta nella loro storia. Un vero e proprio dramma sportivo a cui, nemmeno Douglas Costa, è riuscito a porre rimedio. L’attaccante brasiliano non ha disputato la sua miglior stagione: due reti in ventuno partite e un episodio in cui ha fatto perdere la pazienza ai suoi tifosi. Alla viglia della sfida con l’Atletico ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 11 dicembre 2021)non è riuscito a salvare il Gremio; il brasiliano afarà ritorno allache, intanto, si interroga sul giocatore.(Getty Images)Nella notte italiana, il Gremio ha battuto quattro a tre l’Atletico Mineiro nell’ultima giornata del Brasileirao; un successo che non è servito a raggiungere la salvezza. I ragazzi di Vagner Mancini, al termine di una stagione disastrosa, retrocedono in Serie B per la terza volta nella loro storia. Un vero e proprio dramma sportivo a cui, nemmeno, è riuscito a porre rimedio. L’attaccante brasiliano non ha disputato la sua miglior stagione: due reti in ventuno partite e un episodio in cui ha fatto perdere la pazienza ai suoi tifosi. Alla viglia della sfida con l’Atletico ...

Advertising

CorJuve : RT @LeonettiFrank: Douglas Costa non tornerà alla Juventus, probabilmente si troverà un nuovo club. L'accordo con il Gremio è stato sottosc… - ClaraPorta4 : RT @juvinsight: Douglas #Costa tornerà alla #Juventus: è scaduto in malo modo il prestito dell'ala brasiliana al #Gremio, infatti la squadr… - iINSIDER_ : Il #Sevilla vorrebbe prendere in prestito il centrocampista della #Juventus #Arthur. Da segnalare, però, che… - ArmandaGelsomin : RT @juvinsight: Douglas #Costa tornerà alla #Juventus: è scaduto in malo modo il prestito dell'ala brasiliana al #Gremio, infatti la squadr… - Gabryjuventus : ?? Douglas Costa non tornerà a Torino, l'accordo con il Grêmio è valido fino a giugno e non ci sono clausole legate… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus giugno M5s senza pace, due spine per Conte La vicenda è quella della tragedia di Piazza San Carlo del 3 giugno 2017. Mille e 500 feriti e due morti in una calca dopo la proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. ...

Calciomercato Juventus, futuro Rudiger - Le ultime sul difensore Continuano ad accumularsi rumors sul calciomercato della Juventus, riguardo potenziali obiettivi del club bianconero per il futuro. Il mese di gennaio si sta ...andrà a scadere il prossimo 30 giugno. Il ...

Vlahovic Juve a giugno: la Fiorentina si allea con l'Arsenal. Ultime Juventus News 24 Calciomercato Juventus, futuro Rudiger | Le ultime sul difensore LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, è rottura con la società: rinnovo impossibile. LEGGI ANCHE —> Juventus, l’annuncio di Allegri che infiamma la tifoseria. Calciomercato Juventus, il Psg, il Real ...

Il piano della Fiorentina per il dopo Vlahovic | Beffa a Inter, Milan e Juve Il mercato degli attaccanti in Serie A è sempre più caldo, non solo in vista della sessione invernale ma anche in ottica giugno. La Fiorentina, in particolare, è consapevole che trattenere Dusan Vlaho ...

La vicenda è quella della tragedia di Piazza San Carlo del 32017. Mille e 500 feriti e due morti in una calca dopo la proiezione della finale di Champions League trae Real Madrid. ...Continuano ad accumularsi rumors sul calciomercato della, riguardo potenziali obiettivi del club bianconero per il futuro. Il mese di gennaio si sta ...andrà a scadere il prossimo 30. Il ...LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, è rottura con la società: rinnovo impossibile. LEGGI ANCHE —> Juventus, l’annuncio di Allegri che infiamma la tifoseria. Calciomercato Juventus, il Psg, il Real ...Il mercato degli attaccanti in Serie A è sempre più caldo, non solo in vista della sessione invernale ma anche in ottica giugno. La Fiorentina, in particolare, è consapevole che trattenere Dusan Vlaho ...