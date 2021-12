Ghettizzare le donne per proteggerle: la problematica petizione per una carrozza riservata sulle tratte di Trenord (Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo due casi di violenza ai danni di due giovani ragazze sulla linea Milano-Varese, è stata lanciata una petizione per chiedere a Trenord di dedicare il vagone in testa al treno esclusivamente alle donne. Un’iniziativa che perpetua una logica sbagliata: addestrare le donne a proteggersi piuttosto che educare gli uomini alla non-violenza. La petizione per Leggi su periodicodaily (Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo due casi di violenza ai danni di due giovani ragazze sulla linea Milano-Varese, è stata lanciata unaper chiedere adi dedicare il vagone in testa al treno esclusivamente alle. Un’iniziativa che perpetua una logica sbagliata: addestrare lea proteggersi piuttosto che educare gli uomini alla non-violenza. Laper

periodicodaily : Ghettizzare le donne per proteggerle: la problematica petizione per una carrozza riservata sulle tratte di Trenord… - elena_ele6 : RT @grondoamore: Sinceramente in disaccordo sulla questione carrozza sole donne, ma perché mi devo ghettizzare io se da rinchiudere siete v… - grondoamore : Sinceramente in disaccordo sulla questione carrozza sole donne, ma perché mi devo ghettizzare io se da rinchiudere siete voi - Awanagana : @Kiarup per me è un fallimento del sistema scolastico, se non sono riusciti ad imparare un po’ di educazione civica… - ccandido9 : @martinapatone @repubblica Educare i maschi, non ghettizzare le donne! -