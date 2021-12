Crolla una palazzina nell' Agrigentino | disperse 8 persone tra cui dei bambini

(Di domenica 12 dicembre 2021) AGI - Unadi 4 piani, in via Galilei a Ravanusa,, èta in seguito all'esplosione di una bombola di gas. Ci sarebbero 8 dispersi, tra cui due o tre. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Il sindaco Carmelo D'Angelo, con una diretta Facebook, ha lanciato un appello: "Chiunque abbia autobotti e mezzi meccanici ci dia una mano. E' un disastro". Alcuni residenti degli appartamenti ridotti in macerie sono riusciti a uscire illesi o lievemente feriti.

Il sindaco: "È un disastro, chiunque possa dare una mano lo faccia" Una palazzina di 4 piani è crollata nella serata di sabato in via Galilei a Ravanusa, un centro di oltre 10 mila abitanti a 50 ... Una bombola di gas è esplosa in una palazzina di via Galileo Galilei a Ravanusa (Agrigento) e lo stabile di 4 piani è parzialmente crollato: sotto le macerie ci sarebbero 8 persone, tra cui tre bambini