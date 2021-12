Covid: in Puglia 1 morto e 463 nuovi contagi, il 2,2% test (Di sabato 11 dicembre 2021) Su 21.444 test eseguiti in Puglia sono 463 le persone risultate positive al Covid 19, con un tasso di positività del 2,2%, in aumento rispetto all'1,6% di ieri. Una persona è morta (ieri i decessi ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 dicembre 2021) Su 21.444eseguiti insono 463 le persone risultate positive al19, con un tasso di positività del 2,2%, in aumento rispetto all'1,6% di ieri. Una persona è morta (ieri i decessi ...

