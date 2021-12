Covid: altri 4 decessi e quasi 500 casi in Alto Adige (Di sabato 11 dicembre 2021) L'Alto Adige registra altri 4 decessi di pazienti Covid e quasi 500 nuovi casi in Alto Adige. Il numero complessivo delle vittime della pandemia sale così a 1.268. Sono risultati positivi 208 tamponi ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 dicembre 2021) L'registradi pazienti500 nuoviin. Il numero complessivo delle vittime della pandemia sale così a 1.268. Sono risultati positivi 208 tamponi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Salta l'inaugurazione della stagione di danza alla Scala prevista il 15 dicembre con La bayadère. Salta anche l'ant… - Agenzia_Ansa : Nel Regno Unito è record di contagi giornalieri da Covid sin dallo scorso gennaio: sono stati registrati 58.194 nuo… - fattoquotidiano : Entro 10 giorni situazione critica. Soglia d’allerta Il virus tiene lontani gli altri malati dalle corsie che si af… - Mara1781 : RT @ChanceGardiner: Canada - Report settimanale degli eventi avversi al VACClNO in Ontario (29 novembre - 5 dicembre) - Altri 15 ricoveri… - Gianluc68325330 : RT @LaVeritaWeb: I no vax «pentiti» vengono esibiti come peccatori che hanno ritrovato la virtù. Gli altri invece meritano il Covid: una be… -