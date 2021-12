(Di sabato 11 dicembre 2021). I Carabinieri della Stazione Forestale di Manziana e della Stazione di Palombara Sabina, in due distinte attività hanno sanzionato sei persone per abbandono diurbani al suolo per un totale di 3.600 euro. I Carabinieri Forestali, dopo aver rinvenuto diversi sacchi di plastica pieni diindifferenziati ecartacei sparsi in varie località nei comuni die Moricone, ne hanno accertato la provenienza eproprietari, facendo scattare nei loro confronti la sanzione amministrava di 600 euro. su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Bracciano, abbandonano i rifiuti in strada…con i documenti dentro: ‘zozzoni’ rintracciati e multati -

Ultime Notizie dalla rete : Bracciano abbandonano

Il Corriere della Città

Abbandonano rifiuti per strada, maxi multa. I carabinieri della Stazione Forestale di Manziana e della Stazione di Palombara Sabina, in due distinte attività hanno sanzionato sei persone per abbandono ...Tutti ricorderete la storia dei due cuccioli abbandonati in via San Francesco il 4 ottobre scorso. I cuccioli vennero presi in custodia dal Comune di Morlupo ed ospitati presso il Centro Cinofilo del ...