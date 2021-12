Addio al mito del tennis spagnolo | Rafa Nadal sotto choc

Leggi su ck12

(Di sabato 11 dicembre 2021) Un lutto tremendo colpisce il mondo dello sport, per questa morte. Ci sono campioni del passato che hanno lasciato davvero una traccia indelebile nella storia dello sport e per questo i campioni del presente gli rendono onore. Questo è il caso di un grandeta che è venuto a mancare proprio in queste ore, ma il cui ricordo e le gesta resteranno per sempre. (Clive Brunskill/Getty Images)È morto Manuel “Manolo” Santana, numero 1 della classificatica e primo uomoa vincere un titolo del Grande Slam. Aveva 83 anni ed era presidente onorario del Madrid Open, che per primo ha dato notizia della sua morte. Santana è stato inserito nella InternationalHall of Fame nel 1984. Ti potrebbe interessare anche –> Morto Marvin Morgan: l’attaccante aveva solo 38 anni Manolo Santana ha ...