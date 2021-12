Una vita raddoppia: Felipe a che gioco sta giocando? Ismael/Santiago sequestra Genoveva? (Di venerdì 10 dicembre 2021) Doppio appuntamento al sabato con Una vita. La soap di Canale 5 infatti ci aspetta dalle 14,30 alle 16,30 per poi dare la linea a Verissimo. Due puntate da 40 minuti assolutamente da non perdere quelle che vedremo domani, 11 dicembre 2021. E come sempre arrivano le nostre anticipazioni che ci rivelano tutto quello che sta per accadere ad Acacias 38. Domani andranno in onda in modo integrale l’episodio 1286 e l’episodio 1287. Pronti per scoprire tutto quello che succederà? Abbiamo lasciato un ladro nella bottega di Lolita, abbiamo visto Genoveva alle prese con delle minacce mentre Felipe aveva interrotto Liberto, mentre provava a raccontare quello che succedeva prima dell’incidente. A quanto pare infatti Felipe non vuole sapere nulla del suo passato. E questo però porta il pubblico a credere che forse ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 10 dicembre 2021) Doppio appuntamento al sabato con Una. La soap di Canale 5 infatti ci aspetta dalle 14,30 alle 16,30 per poi dare la linea a Verissimo. Due puntate da 40 minuti assolutamente da non perdere quelle che vedremo domani, 11 dicembre 2021. E come sempre arrivano le nostre anticipazioni che ci rivelano tutto quello che sta per accadere ad Acacias 38. Domani andranno in onda in modo integrale l’episodio 1286 e l’episodio 1287. Pronti per scoprire tutto quello che succederà? Abbiamo lasciato un ladro nella bottega di Lolita, abbiamo vistoalle prese con delle minacce mentreaveva interrotto Liberto, mentre provava a raccontare quello che succedeva prima dell’incidente. A quanto pare infattinon vuole sapere nulla del suo passato. E questo però porta il pubblico a credere che forse ...

