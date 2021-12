Ue: Draghi mercoledì 15 alla Camera in vista del Consiglio europeo (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic (Adnkronos) – Nella seduta di mercoledì 15 dicembre, alle 9, in aula alla Camera si svolgono le comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi in vista della riunione del Consiglio europeo del 16 e 17 dicembre. Lo rende noto la Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic (Adnkronos) – Nella seduta di15 dicembre, alle 9, in aulasi svolgono le comunicazioni del presidente delMarioindella riunione deldel 16 e 17 dicembre. Lo rende noto la. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ue: Consiglio europeo, il 15 dicembre comunicazioni di Draghi alla Camera Roma , 10 dic 12:37 - In Aula, nella seduta di mercoledì 15 dicembre, alle ore 9, si svolgono le Comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, in...

