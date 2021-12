The Voice Senior: Stasera la Terza Puntata del Talent di Rai1 (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Terza Puntata di The Voice Senior, sempre condotto da Antonella Clerici, va in onda Stasera 10 dicembre su Rai1. Leggi su comingsoon (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ladi The, sempre condotto da Antonella Clerici, va in onda10 dicembre su

Advertising

fanpage : Il padre di Laura Pausini a #TheVoiceSenior: “Ho dedicato tutta la vita alla musica” - j5zjUc4RLjAeAQw : RT @Panda2Alina: @DearLisic Una canzone da ballo elegante e incendiaria parla della libertà spirituale dell'individuo. Listen to the golden… - MilaDearDQ1 : RT @Panda2Alina: @DearLisic Una canzone da ballo elegante e incendiaria parla della libertà spirituale dell'individuo. Listen to the golden… - _tommo_91_ : RT @itstere__: e quando alla prossima edizione di the voice senior gigi d'alessio verrà presentato come papà di LDA invece che come artista… - LaPaoEmme : @IlContiAndrea @GiusCandela Da The Voice poi non è uscito nemmeno un cantante che hanno avuto invece quelli di X Fa… -