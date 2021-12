Scuola, obbligo vaccinale dal 15 dicembre: per i docenti sì, per i cuochi delle mense no. E ai genitori basta il Pass base (Di venerdì 10 dicembre 2021) La circolare del capo Dipartimento del Miur Stefano Versari chiarisce le norme per il personale scolastico e per gli esterni Leggi su repubblica (Di venerdì 10 dicembre 2021) La circolare del capo Dipartimento del Miur Stefano Versari chiarisce le norme per il personale scolastico e per gli esterni

Advertising

borghi_claudio : Bravo a @MaurizioFugatti che sta protestando contro l'obbligo di green pass per i ragazzini che vanno a scuola. È… - BonomiSilvana : Sciopero della scuola, in parte contro gp e obbligo vaccinale, in parte per rinnovi contrattuali. Grande adesione,… - repubblica : Scuola, obbligo vaccinale dal 15 dicembre: per i docenti sì, per i cuochi delle mense no. E ai genitori basta il Pa… - TecnicaScuola : Obbligo vaccinale, non riguarda gli esterni che accedono a scuola e il personale assente a vario titolo --… - LordKap : RT @I_scr3am: Cari ragazzi della scuola dell'obbligo, se vi assegnano di fare una ricerca, non vuol dire che dovete venire da me per stampa… -